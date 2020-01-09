Уф! Похищенных пиратами россиян удалось освободить

В Нигерии освобождены двое россиян, похищенных пиратами с нефтяного судна. Об этом сообщили в посольстве РФ в Абудже. В ближайшее время они вылетят на родину.

Инцидент произошел в дельте реки Нигер в ночь на 3 января. Пираты взяли в заложники трех членов экипажа нигерийского судна «Ambika» — двоих россиян и одного индуса.

Шесть членов спасательной группы попытались прийти на помощь, но между ними и нападавшими возникла перестрелка, в которой погибли четыре сотрудника ВМС Нигерии.

Пиратство в Гвинейском заливе — достаточно старая проблема, хотя именно в последнее годы она приобретает все более серьезные масштабы. Пираты — это, как правило, достаточно хорошо вооруженные группы, которые имеют своей целью похищение нефтепродуктов, но, как показывает опыт российских моряков, в том числе и захват заложников.

Опасными являются именно воды Нигерии — впрочем, эта страна имеет самую длинную береговую линию в Гвинейском заливе. Если в 2017 году в водах залива был совершен 21 захват судна, то в 2018 году — уже 50 захватов. Неудачных попыток тоже становится все больше: 13 в 2017 году и 21 в 2018.

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По инф. rosbalt.ru

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