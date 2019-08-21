Удмуртия: помилованный рецидивист изнасиловал ребенка

В удмуртском городе Глазов неоднократно судимый мужчина, приговоренный ранее к смертной казни и позднее помилованный, обвиняется в сексуальном насилии в отношении ребенка.

По данным СК РФ, 56-летний житель Глазова до начала действия моратория на смертную казнь за ряд преступлений был приговорен к расстрелу, но 1998 году был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из тюрьмы. С того момента он нигде не работал и жил один.

4 августа рецидивист увидел на детской площадке семилетнюю девочку, предложил ей купить конфет и покататься на аттракционах. Когда девочка согласилась, мужчина завел ее во двор и совершил действия сексуального характера. Пострадавший ребенок попросила помощи у продавщицы ближайшего магазина, и преступника быстро изобличили по записям камер видеонаблюдения.

Следователи не исключают, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям против детей.

Праведный образ жизни ведут далеко не все. В данном случае исправлению не поспособствовали ни возраст, но лихой опыт, ни помилование после приговора к расстрелу. Бывает, что и просто сосед за стеной может оказаться насильником, от которого и не ожидаешь. Что движет такими людьми, что в своих сексуальных страстях они задействуют самых незащищенных - наших маленьких граждан? И "пока не стряслось" снова вспомним о бдительности. Подошел неизвестный прохожий к ребенку, гуляет малыш почему-то сам по себе... Давайте такое заметим. И тогда трагедии может и не случиться.

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По инф. rosbalt.ru

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