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Удалось опознать больше половины погибших на разбившемся в Иране самолете

По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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Число опознанных погибших в результате крушения украинского самолета в Иране достигло 100 человек. Об этом рассказал глава уголовной прокуратуры Мохаммад Шахреяри. (Ранее, напомним, шла речь о том, что жертвы авиакатастрофы получили настолько сильные повреждения, что опознание будет в принципе невозможным... прим. МГ.)

Сто погибших при крушении украинского самолета в Тегеране опознали

По его словам, тела 30 погибших уже доставлены их семьям. Работа по опознанию остальных погибших продолжается. Ее планируется завершить к концу недели.

Ранее сообщалось, что медэксперты идентифицировали одного из 11 украинцев, находившихся на борту самолета. Предположительно, это один из пилотов.

Летевший в Киев Boeing «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из Тегерана 8 января. В результате погибли все 176 человек на борту.

Сначала шла речь о возможном техническом сбое, но позже в Иране заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны. Первые подозреваемые по делу уже арестованы.

По инф. rosbalt.ru

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