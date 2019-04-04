Уход Алексея Булдакова: на Алтае увековечат память о земляке

Власти Алтайского края намерены сохранить память о народном артисте РФ Алексее Булдакове. Напомним, знаменитый Генерал из "Особенностей национальной охоты" накануне умер в Улан-Баторе на 69-м году жизни от острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая вел сбор материалов по Алексею Булдакову в картотеке знаменитых выходцев из региона. «Это один из народных артистов, не по званию, а по популярности среди людей, артистов, которых любят, знают по живым, человечным образам», — подчеркнула Елена Безрукова.

Она сообщила, что артист не раз на родине, принимал участие в Шукшинских днях, днях Алтайского края в Москве. «Это человек, который поддерживал связь с малой родиной, поэтому, конечно, мы планируем его память сохранять, а в каких формах — нам предстоит подумать», — добавила Елена Безрукова.

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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