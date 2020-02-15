Ученый обнаружил в янтаре пчелу возрастом около 100 миллионов лет!

Известный исследователь животных, сохранившихся в янтаре, профессор Джордж Пойнар из Университета штата Орегон, определил эту пчелу как представительницу неизвестных ранее семейства, рода и вида. Он дал пчеле латинское название Discoscapa apicula, а ее семейству — Discoscapidae. По его словам, находка показывает ранний этап эволюции пчел, когда они лишь недавно отделились от своих предков — хищных ос надсемейства Apoidea — и перешли на питание пыльцой.
Discoscapa apicula имеет общие черты с современными пчелами, включая опушение, округлую переднеспинку и пару шпор на задней голени, а также черты своих предков: очень низко расположенные усики и некоторые особенности расположения жилок на крыльях. Многочисленные пыльцевые зерна на теле насекомого свидетельствуют, что оно незадолго до гибели побывало на одном или нескольких цветках. До этой находки ученым были известны древние виды пчел, жившие не ранее 65 миллионов лет назад и куда сильнее похожие на современных пчел.
Джордж Пойнар также обнаружил в янтаре 21 паразитическую личинку жука. Подобные паразиты пчел существуют и сейчас, это некоторые жуки из семейства нарывников, типичным примером которых может служить майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus). У этих жуков существуют две личиночные стадии. Личинка второй стадии похожа на обычную червеобразную личинку других жуков, а вот личинка первой стадии, которая носит название триунгулин, выглядит настолько необычно, что ученые XVIII — первой половины XIX века считали ее особым видом насекомых, «пчелиной вошью». Лишь в 1855 году было опубликовано исследование Джорджа Ньюпорта, где доказывалось, что триунгулины — первая личиночная стадия жуков из рода маек.
Триунгулины, паразитирующие на пчелах, выйдя из яйца, стремятся залезть на цветки, где ожидают пчел. Когда пчела прилетает, триунгулины вцепляются в ее волоски и итоге совершают полет в улей или гнездо диких пчел, где питаются яйцами пчел, а также пыльцой и нектаром, которые приносят пчелы. По словам Джорджа Пойнара, возможно, слишком большое количество личинок, напавших на одну пчелу, стало причиной того, что она угодила в смолу и впоследствии сохранилась в янтаре.
Исследование опубликовано в журнале Palaeodiversity.
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