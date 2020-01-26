Ученые: женщины в среднем живут на два года дольше мужчин

Женщины живут дольше мужчин, и в среднем переживают сильный пол на два года. К такому выводу пришли ученые из университета Южной Дании и Грёнингенского университета.

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Эксперты изучили данные исследования, проведенного с 1950 по 2015 год с участием мужчин и женщин из Северной Америки, Европы и Океании из обеспеченных слоев в возрасте от 50 до 85 лет. Оказалось, что основной причиной меньшей длительности жизни мужчин являлось курение табака.

Так, мужчины начинают курить раньше и курят больше, чем женщины. При этом удалось установить, что в 1950 году разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляла 2,5 года, а в 1980 году — около 4 с половиной лет в пользу женщин. К 2015 году разница сократилась и составила около двух лет.

Сегодня, по словам ученых, разница по-прежнему сохраняется, но смерть от курения реже встречается среди мужчин, но все чаще у пожилых женщин, которые курили в прошлом.

А вот заголовки о том, как продлить жизнь (порой достаточно просто изменить свои привычки!):

По инф. rosbalt.ru

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