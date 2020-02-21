Ученые: вызывать рак могут даже привычные в быту вещи

Самые обыденные вещи способны провоцировать появление злокачественных опухолей, уверены ученые.
Так, следует избегать долгого контакта с некоторыми бытовыми предметами, многие из которых с виду кажутся абсолютно безобидными.
В опубликованный список вошли химические вещества — средства для чистки предметов и поверхностей, освежители воздуха, краски для волос и лаки.
Однако опасность может таиться и в хозяйственных принадлежностях — баночках с нафталином, декоративных свечах и занавесках для душа.
На кухне угрозы подстерегают на каждом шагу в лице сковородок с тефлоновым покрытием, пластиковых контейнеров и бутылочек для воды. Следует держаться подальше и от старой, грязной обуви.
Специалисты поясняют, что в составе упомянутых вещей присутствуют канцерогенные вещества — формальдегид, триклозан, алюминий, свинец, фталаты и бисфенол А. При контакте с кожей человека или при вдыхании они способны повлиять на ДНК здоровых клеток и привести к развитию злокачественных процессов.
Мы постоянно рассказываем обо всем, что касается онкологических заболеваний, ведь лучше их предупредить, чем лечить. Напомним последние заголовки:
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