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Ученые выяснили: собачий скулеж задевает нас больше, чем кошачье мяуканье!
Вибке Холлерсен, Die Welt   
30 Августа 2019 г.
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"Когда собаки скулят, люди испытывают сострадание. Жалобный "плач" животных воспринимается нами так же, как плач детей, показало исследование. При этом кошки в этом вопросе отстают - их мяуканье трогает только определенных людей", - пишет немецкое издание Die Welt.

Скуление собак задевает людей больше, чем кошачье мяуканье – результаты эксперимента

Для участия в своем эксперименте Кристин Парсонс, нейробиолог Орхусского университета в Дании, пригласила 560 мужчин и женщин и попросила их прослушать записи плача людей и животных. В 15 случаях это было скуление собак, в 15 - мяуканье кошек, на 21 записи можно было услышать плач ребенка, а в 19 случаях плакали и тяжело вздыхали взрослые.

"Участники должны были оценить, насколько счастливыми или несчастными казались им человек или животное в каждом случае. Среди животных явную победу одержали собаки - их "плач" участники эксперимента оценили как наиболее жалобный".

"Парсонс и ее коллеги проверили, не было ли жалобное скуление собак более высоким по тону, чем у кошек, однако этого обнаружено не было. Плач взрослых воспринимался участниками исследования как более грустный, чем детский плач. Однако оценка плача детей и скуления собак была примерно одинаковой", - отмечает издание.

Что касается жалобного мяуканья кошек, то оно в наименьшей степени воздействовало на участников эксперимента и вызывало сострадание в основном у тех, у кого была кошка. "Собаки живут с людьми намного дольше, чем кошки и, по-видимому, лучше научились задевать нас за живое", - резюмирует Die Welt.

Люди и животные неразлучно «идут» по жизни рядом. Для кого-то братья наши меньшие настолько близки, что их заводят и у себя дома. Кто-то из животных отличается особой преданностью, другие проявляют к хозяевам трогательную нежность. Они разные – дурашливые и озорные, своенравные и с долей хитринки. Скрашивают наше существование, обогащают его, иногда воспитывают и чему-то учат. На нашем сайте можно найти много разных историй про животных, например, вот несколько любопытных публикаций:

Перевод Inopressa.ru

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