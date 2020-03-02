Ученые выяснили, что кишечная палочка провоцирует рак

Ряд штаммов кишечной палочки ответственны за развитие рака кишечника в 5% случаев заболевания. К такому выводу пришли ученые из Института Хубрехта в Нидерландах.

По данным исследователей, если в микрофлоре обитает кишечная палочка, продуцирующая токсин колибактин, то риск развития рака кишечника повышается. Колибактин, продуцируемый рядом штаммов кишечной палочки E. coli., может приводить к повреждениям ДНК, которые провоцируют возникновение опухолей в кишечнике.

Чтобы подтвердить это предположение, ученые провели исследование на крошечных копиях человеческих органов, выращенных из стволовых клеток, — на кишечных органоидах, и нашли двойное повреждение ДНК при воздействии колибактина в 5% из 2000 исследованных образцов рака кишечника.

Эксперты уверены, что это открытие поможет выявлять на ранней стадии людей с высоким риском развития рака кишечника.

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По инф. rosbalt.ru

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