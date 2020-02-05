Ученые: узнать о раке мочевого пузыря можно будет по простому анализу

В скором будущем выявить рак мочевого пузыря станет возможно с помощью простого анализа. В Первом МГГУ имени Сеченова разрабатывают методику, которая позволит выявить раковые клетки в моче пациента.

Как отмечают исследователи, этот способ актуален для выявления рака мочевого пузыря. По оценкам медиков, ему подвержены пациенты разных возрастов. Уровень выявляемости рака при новом исследовании составит 90-95 процентов, полагает заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья МГМУ Дмитрий Еникеев. Сейчас этот вид рака определяется с помощью многочисленных тестов. Новую методику планируют внедрить в 2020-21 годах.

Специалист также констатировал, что рак мочевого пузыря на ранних стадиях часто протекает без симптомов. Основным тревожным признаком считается появление крови в моче, которое не сопровождается болью.

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