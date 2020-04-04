Ученые узнали, как можно быстро излечиться от коронавируса

Зараженным коронавирусом может помочь другим переливание крови от людей, уже перенесших болезнь. Такое открытие сделали ученые в Гонконге.

Они провели эксперимент на сирийских золотистых хомяках, белок которых схож с человеческим. Грызунам внедрили новый коронавирус, вылечили их, а после выздоровления взяли у них кровь и создали сыворотку, которую переливали другим зверькам.

Оказалось, что сыворотка помогала уменьшить вирусную нагрузку на организм животных почти в 10 раз, сообщает South China Morning Post. Предположительно, такой способ может сработать и для людей.

Добавим, ранее ученые в Китае заразили обезьян коронавирусом и выяснили, что выздоровевшие приобрели иммунитет.

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По инф. rosbalt.ru

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