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Ученые: стресс влияет на продолжительность жизни ого-го как!

По инф. Российской газеты   
16 Марта 2020 г.
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Финский национальный институт здравоохранения и социального обеспечения обнародовал выводы масштабного исследования факторов, влияющих на продолжительность жизни.

Финские ученые выяснили, как стресс влияет на продолжительность жизни

Ученые проанализировали анкеты и клинические данные более 38,5 тысячи мужчин и женщин, принявших участие в проекте FINRISK с 1987 по 2007 годы. Наблюдение за ними продолжалось до 2014 года.

  • Результаты показали, что помимо традиционных факторов - курения, употребления алкоголя, нездорового питания, отсутствия физических упражнений и наличия хронических заболеваний - продолжительность жизни существенно сокращает сильный стресс. Так, находящиеся под влиянием стресса мужчины живут, в среднем, на 2,8 года меньше, женщины - на 2,3 года меньше.

При этом, как рассказал руководитель исследования Томми Хяркянен, была выявлена интересная зависимость.

- Если человек считал, что переживает такой же стресс, как и все остальные, это никак не влияло на срок жизни. Если же он был уверен, что ему живется труднее, чем другим, прослеживался негативный эффект, - пояснил ученый.

Что касается других факторов, то, по данным финских исследователей, курение сокращает жизнь мужчин на 6,6 года, женщин - на 5,5 года, наличие диабета - на 6,5 года и 5,3 года соответственно. Мужчины, не придающие значения занятиям спортом, живут примерно на 2,4 года меньше, а у женщин подобной связи не выявлено.

Наличие в рационе представителей обоих полов большого количества овощей и фруктов увеличивает продолжительность жизни в среднем на год-полтора.

Соавтор работы профессор Сеппо Коскинен отметил, что самым необычным результатом исследования стала разница в ожидаемой продолжительности жизни 30-летних мужчин и женщин при одинаковых факторах риска. Она составила всего 1,6 месяца, хотя всегда считалось, что женщины живут гораздо дольше, так как уделяют больше внимания своему здоровью и образу жизни по сравнению с мужчинами.

Очень долгая жизнь: как и каково это? Предлагаем ознакомиться со ссылками ниже:

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