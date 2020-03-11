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Ученые рассказали о новом способе лечения рака
По инф. rosbalt.ru   
11 Марта 2020 г.
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Ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики синтезировали наночастицы, которые можно будет использовать для лечения рака.

Ученые рассказали о новом способе лечения рака

Как рассказали в вузе, благодаря магнитным свойствам частицы могут выступать в качестве агентов локального разогрева раковой опухоли, вызывая тем самым ее деградацию. При этом они почти не воздействуют на здоровые ткани.

Сейчас врачи применяют несколько видов терапии. Однако все они влекут за собой те или иные побочные эффекты. Чаще всего терапия оказывает разрушительное воздействие не только на раковые клетки, но и на окружающие здоровые ткани или на весь организм в целом.

Перспективным методом с точки зрения снижения побочных эффектов петебургские ученые считают магнито-жидкостную гипертермию. Этот метод предполагает введение в опухоль геля/золя (жидкости с активным веществом), содержащего магнитные наночастицы с последующим воздействием на них переменного магнитного поля. Это приводит к нагреву частиц и деградации новообразования в результате нагрева до определенной температуры.

По словам исследователей, большинство веществ, используемых для данной цели, токсично. Кроме того, частицы продолжают разогреваться до высоких температур, серьезно повреждая здоровые ткани. Однако наночастицы способны менять свои магнитные свойства в зависимости от температуры.

«При достижении температуры Кюри ферромагнетик переходит в парамагнитное состояние (состояние с неупорядоченными магнитными моментами), соответственно, частицы перестают быть восприимчивы к магнитному полю, и дальнейший их нагрев прекращается, – рассказал магистрант Университета ИТМО Василий Баланов. – Когда же температура становится ниже температуры Кюри, то частицы возобновляют нагрев. Фактически мы наблюдаем самоконтроль температуры в узком диапазоне».

Ученые планируют в ближайшее время приступить к опытам с живыми клетками.

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По инф. rosbalt.ru

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