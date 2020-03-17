Ученые пролили свет на роль ослов в жизни знатных дам

В гробнице знатной женщины времен династии Тан археологи обнаружили кости как минимум трех ослов. Исследователи установили, что ослы использовались для популярной в то время игры в поло.

Эту гробницу китайские археологи открыли в 2012 году в городе Сиань, столице танского Китая. Согласно надписям, в ней была похоронена Цуй Ши, жена полководца Бао Гао, умершая 6 октября 878 года в возрасте 59 лет. Гробница была разграблена еще в древности, но сохранились стенные росписи, изображавшие слуг, готовящих погребальный пир, а также в гробнице нашли кости животных. Позже зооархеологи установили, что эти кости принадлежат как минимум трем ослам.

Ослы не были редкостью в Китае IX века, они широко использовались в качестве вьючных животных. Но обнаружить их в гробнице столь знатной женщины оказалось неожиданным. Ученые использовали компьютерную томографию, проанализировали особенности костей

этих ослов и определили, что они были слишком маленького размера, чтобы служить вьючными животными. Характер испытанных ими нагрузок показывал, что они не двигались медленно с грузом на спине, а часто и быстро бегали. Поэтому ученые пришли к выводу, что ослы использовались для игры в поло.

Сведения о поло на ослах сохранились в письменных китайских источниках. Такой вариант игры использовали женщины, для которых игра в поло на лошадях считалась слишком опасным занятием. Примечательно, что муж Цуй Ши получил высокое военное звание, так как император отметил его мастерство в игре поло, считавшейся лучшим упражнением для подготовки воинов. Видимо, после смерти Цуй Ши ослы были принесены в жертву, чтобы она могла заниматься любимой игрой и в загробном мире.

Гробница Цуй Ши дала ученым первое материальное свидетельство игры в поло на ослах в танском Китае. Работа исследователей, как отмечается в пресс-релизе Университета Вашингтона в Сент-Луисе, «проливает свет на роль ослов в жизни знатных дам той эпохи». Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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Polit.ru

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