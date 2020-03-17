ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...

Ученые пролили свет на роль ослов в жизни знатных дам

По инф. polit.ru   
17 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

В гробнице знатной женщины времен династии Тан археологи обнаружили кости как минимум трех ослов. Исследователи установили, что ослы использовались для популярной в то время игры в поло.

Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Они были нужны ей для игры в поло

Эту гробницу китайские археологи открыли в 2012 году в городе Сиань, столице танского Китая. Согласно надписям, в ней была похоронена Цуй Ши, жена полководца Бао Гао, умершая 6 октября 878 года в возрасте 59 лет. Гробница была разграблена еще в древности, но сохранились стенные росписи, изображавшие слуг, готовящих погребальный пир, а также в гробнице нашли кости животных. Позже зооархеологи установили, что эти кости принадлежат как минимум трем ослам.

Ослы не были редкостью в Китае IX века, они широко использовались в качестве вьючных животных. Но обнаружить их в гробнице столь знатной женщины оказалось неожиданным. Ученые использовали компьютерную томографию, проанализировали особенности костей

этих ослов и определили, что они были слишком маленького размера, чтобы служить вьючными животными. Характер испытанных ими нагрузок показывал, что они не двигались медленно с грузом на спине, а часто и быстро бегали. Поэтому ученые пришли к выводу, что ослы использовались для игры в поло.

Сведения о поло на ослах сохранились в письменных китайских источниках. Такой вариант игры использовали женщины, для которых игра в поло на лошадях считалась слишком опасным занятием. Примечательно, что муж Цуй Ши получил высокое военное звание, так как император отметил его мастерство в игре поло, считавшейся лучшим упражнением для подготовки воинов. Видимо, после смерти Цуй Ши ослы были принесены в жертву, чтобы она могла заниматься любимой игрой и в загробном мире.

Гробница Цуй Ши дала ученым первое материальное свидетельство игры в поло на ослах в танском Китае. Работа исследователей, как отмечается в пресс-релизе Университета Вашингтона в Сент-Луисе, «проливает свет на роль ослов в жизни знатных дам той эпохи». Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

  • Еще новости науки (сенсационные, озадачивающие или даже забавные!), для нашего любознательного читателя пенсионного возраста — по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 