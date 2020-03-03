Ученые: признаки рака часто маскируются под симптомы «легких» болезней

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Признаки рака часто маскируются под симптомы «легких» болезней, заявили британские ученые.
Специалисты организации по исследованию рака Cancer Research UK рассказали о главных принципах ранней диагностики опасного заболевания, которые могут помочь спасти чью-то жизнь.
Онкологические заболевания дыхательной системы часто сопровождаются долгим кашлем с отхаркиванием крови, предупредили врачи.
Говоря о выделительной системе, они также обращают внимание на появление крови в моче и в фекалиях. Это может быть признаком рака мочевого пузыря, почек или кишечника. Проблемы с мочеиспусканием и изменение их частоты также ялвяются поводом для беспокойства.
Тревожным симптомом является и быстрая потеря веса без видимых причин и изменения режима питания.
Мужчинам также стоит насторожиться при изменении формы и размера яичек, а любое уплотнение должно быть поводом для врачебного осмотра.
Врачи отмечают, что представители сильного пола подвержены и раку груди, — хотя и в меньшей степени, чем женщины. Диагностировать заболевание помогут раздражения на коже, уплотнения и выделения из сосков.
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Беда может прийти неожиданно, даже на дне рождения от нее никто не застрахован. Так получилось с праздником «аптечного» блогера Екатерины Диденко – на ее вечеринке погибли три человека. Но девушку люди не пожалели. Вместо слов сочувствия пользователи интернета пишут в ее адрес гневные комментарии и обвиняют в «хайпе» на смерти супруга.
В сервисе «Яндекс.Такси» подтвердили, что передают правоохранительным органам истории поездок своих пользователей. Там объяснили, что эта информация помогает раскрывать преступления и «подчас помогает спасти чью-то жизнь», сообщает «Медиазона» со ссылкой на ответ пресс-секретаря компании Наталью Рожкову.
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