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Ученые: признаки рака часто маскируются под симптомы «легких» болезней
По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2020 г.
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Признаки рака часто маскируются под симптомы «легких» болезней, заявили британские ученые.

Названы главные признаки рака у мужчин

Специалисты организации по исследованию рака Cancer Research UK рассказали о главных принципах ранней диагностики опасного заболевания, которые могут помочь спасти чью-то жизнь.

Онкологические заболевания дыхательной системы часто сопровождаются долгим кашлем с отхаркиванием крови, предупредили врачи.

Говоря о выделительной системе, они также обращают внимание на появление крови в моче и в фекалиях. Это может быть признаком рака мочевого пузыря, почек или кишечника. Проблемы с мочеиспусканием и изменение их частоты также ялвяются поводом для беспокойства.

Тревожным симптомом является и быстрая потеря веса без видимых причин и изменения режима питания.

Мужчинам также стоит насторожиться при изменении формы и размера яичек, а любое уплотнение должно быть поводом для врачебного осмотра.

Врачи отмечают, что представители сильного пола подвержены и раку груди, — хотя и в меньшей степени, чем женщины. Диагностировать заболевание помогут раздражения на коже, уплотнения и выделения из сосков.

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