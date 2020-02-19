Ученые: причиной болезней может быть плохой сон

Плохой сон является частой причиной переедания, ожирения и риска сердечных заболеваний. К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета.

Исследователи изучили данные 95 женщин в возрасте от 20 до 76 лет, в том числе качество сна добровольцев, необходимое для засыпания время и бессонницу, а также употребляемые ими в течение года продукты.

Выяснилось, что те, которые дольше засыпали, потребляли больше калорий и ели больше пищи. Это происходило за счет стимулирования сигналов голода или подавления сигналов сытости, поясняют ученые.

В то же время переедание способствовало ожирению — фактору риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также люди с недостатком сна чаще страдали диабетом 2-го типа.

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По инф. rosbalt.ru

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