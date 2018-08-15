Ученые предрекают рост женской смертности от рака легкого: курение!!!

К 2030 году число смертей от рака легких среди женщин увеличится на 40%. Негативную тенденцию отметили финские медики, передает Yle.

При этом сильнее всего смертность вырастет среди жительниц Европы и Океании, где женское курение уже давно является пагубной привычкой.

По оценкам ученых, к 2030 году рак легких станет причиной смерти 16 женщин из каждых ста тысяч. В 2015 году этот показатель составлял 11 на сто тысяч.

По инф. rosbalt.ru

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