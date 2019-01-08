Ученые открыли метод, мобилизующий организм на защиту от рака

Медики узнали, как заставить защитные клетки организма обнаруживать и атаковать раковые клетки. Исследователи из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана в Израиле открыли механизм, активирующий иммунную систему, пишет Medicalxpress.

Так, механизм маркирует гены, похожие на человеческие вирусы, однако не являющиеся ими. Это позволяет иммунным клеткам случайно не начать уничтожать организм. Однако если временно подавлять этот механизм, иммунная система будет намного быстрее и эффективнее уничтожать раковые клетки.

При этом наибольшего эффекта удалось добиться при раке легких и меланоме.

В настоящее время несколько ведущих компаний начали разрабатывать лекарства на основе этого открытия и рассчитывают осуществить прорыв в области лечения онкологии.

По инф. rosbalt.ru

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