Ученые: основная причина рака — в плохом питании!

Одной из самых распространенных причин рака является плохое питание. К такому выводу пришли ученые Университета Тафтса, сообщает Live Science.

Специалисты выяснили, что более 80 тыс. новых случаев рака, выявляемых в США ежегодно, связаны с нездоровым питанием. Это составляет 4-6% развития онкологических болезней, диагностируемых ежегодно. Так, рак ободочной и прямой кишки наиболее тесно связан с питанием. Более 52 тыс. случаев колоректального рака вызваны неправильной диетой.

По словам ученых, к факторам риска относится чрезмерное количество приготовленного мяса, красного мяса и сладких напитков, при этом недостаточный объем потребляемого цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов.

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