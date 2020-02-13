Ученые о борьбе с лишним весом: кушать можно, главное — понемногу!

Ведущий генетик Кембриджского университета Джайлс Йео рассказал, что вес можно держать в норме, даже если ни в чем себе не отказывать.
По данным The Telegraph, меню должно состоять из привычных продуктов, однако размер порций следует уменьшить.
Особое внимание стоит уделить количеству калорийной пищи, часть которой лучше заменить на овощи и зелень. Также необходимо потреблять большое количество клетчатки.
Лучшей основой для любого блюда эксперты считают листовую зелень, — ее можно есть безо всяких ограничений.
Йео подчеркивает, что диеты и однообразное питание не способствуют похудению, так как в состоянии стресса организм накапливает жир.
Чтобы быстро сбросить вес, можно прибегнуть к 12-часовому голоданию, в котором учитывается также время сна. То есть, достаточно будет пропустить только завтрак или ужин.
Со своей стороны, научный атташе технологии похудения LPG Endermologie во Франции Клелии Монти дает несколько советов для тех, кто хочет предотвратить появление «апельсиновой корки». Залогом красивого тела она называет активный образ жизни и отказ от соленой пищи.
Монти отмечает, что привычка скрещивать ноги во время сидения приводит не только к варикозному расширению вен, но и к целлюлиту на этих участках тела. Пагубно влияет на красоту ног и любовь к узким джинсам и лосинам, от которых стоит отказаться в пользу свободной одежды.
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