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Ученые назвали четыре пути старения
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
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Есть как минимум четыре биологических пути старения организма. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета, которые в течение почти трех лет изучали данные 106 здоровых добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет, материал опубликован в журнале Nature Medicine.

Ученые назвали четыре пути старения

Исследователи изучали уровни микробов и биологических молекул и следили, как показатели менялись со временем.

В итоге ученым удалось выявить четыре типа старения: метаболический (нарушение обмена веществ), иммунный (пониженный иммунитет), гепатический (нарушение работы печени) и нефротический (проблемы с почками). При этом, как отмечают эксперты, типы указывает на направление, они не являются взаимоисключающими и могут сочетаться друг с другом.

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Тип старения показывает, какая область организма «изнашивается» наиболее быстро. По словам ученых, направленность изменений можно обнаружить еще в молодости. Так, при метаболическом пути по мере старения повышается риск диабета. У людей с иммунным типом фиксируется более высокий уровень маркеров воспаления и выше склонность к заболеваниям, связанным с иммунитетом.

По инф. rosbalt.ru

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