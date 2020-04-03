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Ученые: миллионы больных раком детей могут умереть, не дождавшись помощи
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2020 г.
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Более 11 миллионов больных раком детей в возрасте младше 14 лет умрут в течение следующих лет, если не начать глобально инвестировать в сферу помощи.

Ученые: миллионы больных раком детей могут умереть, не дождавшись помощи

Подавляющее большинство смертей — 9 миллионов — придется на страны с низким и средним уровнем жизни, следует из отчета The Lancet Oncology, который составили ученые при помощи новых моделей изучения этой проблемы.

Они подсчитали, что в период между 2020 и 2050 годами около 13,7 миллионов детей во всем мире заболеют раком. 6,1 миллиона из них останутся без диагноза и лечения. При этом в странах Южной Азии и Африки будет пропущена одна из новых разновидностей онкологических заболеваний.

Ученые также рассчитали, что если начать помогать раковым больным, совокупные затраты на диагностику и лечение в размере $594 миллиардов будут компенсированы глобальным приростом производительности и принесут выгоду в размере $2,58 триллиона — каждый потраченный доллар из финансирования в размере $20 миллиардов в течение 30 лет будет компенсирован тремя долларами.

Тема онкологии очень актуальна, ведь сухие цифры статистики говорят о том, что заболеваемость людей этим страшным недугом год от года только растет, и детей в этих списках не меньше, чем взрослых. А значит, в числе жертв болезни могут оказаться и наши родные и близкие, да и мы сами. Любые положительные новости, касающиеся онкологической сферы, любые позитивные публикации оставляют людям шансы на надежду. Мы ищем и читаем, впитываем и размышляем и, конечно же, верим, что все будет хорошо...

На нашем сайте можно найти немало публикаций на волнующую тему, вот некоторые из таких материалов:

По инф. rosbalt.ru

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