Ученые: кипяченая вода вреднее фильтрованной

Кипяченая вода может нанести больший вред организму человека, чем фильтрованная. К такому выводу пришли швейцарские исследователи.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Так, по словам экспертов, что при температурном воздействии в воде формируются опасные химические соединения: хлор вступает в реакцию с другими веществами, а образовавшиеся соединения приводят к различным заболеваниям. Кроме того, с кипяченой водой из организма выводятся полезные минералы.

Также, добавляют ученые, кипячение в течение нескольких минут не является гарантией избавления от вирусов и тяжелых металлов. Их попадание в организм может стать причиной нарушения работы внутренних органов. Более того, мешать сырую воду и воду, подвергшуюся термическому воздействию, нельзя, предупреждают эксперты.

Еще об интересных открытиях ученых:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ