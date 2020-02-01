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Ученые: кипяченая вода вреднее фильтрованной

По инф. rosbalt.ru   
01 Февраля 2020 г.
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Кипяченая вода может нанести больший вред организму человека, чем фильтрованная. К такому выводу пришли швейцарские исследователи.

Ученые: Кипяченая вода опаснее для организма, чем фильтрованная

Так, по словам экспертов, что при температурном воздействии в воде формируются опасные химические соединения: хлор вступает в реакцию с другими веществами, а образовавшиеся соединения приводят к различным заболеваниям. Кроме того, с кипяченой водой из организма выводятся полезные минералы.

Также, добавляют ученые, кипячение в течение нескольких минут не является гарантией избавления от вирусов и тяжелых металлов. Их попадание в организм может стать причиной нарушения работы внутренних органов. Более того, мешать сырую воду и воду, подвергшуюся термическому воздействию, нельзя, предупреждают эксперты.

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