Ученые: какая еда опасна для сердечников?

Любовь к мясу и нехватка овощей и фруктов в рационе усиливают риск сердечных заболеваний, предупреждают европейские кардиологи.

Как сообщает Medicalxpress, у людей, употребляющих много клетчатки, более разнообразные и полезные кишечные бактерии, а микроорганизмы в кишечной микробиоте могут влиять на здоровье.

Ученые отметили, что в кишечнике пациентов с сердечной недостаточностью снижается биологическое разнообразие микробов, что связано с малым потреблением клетчатки. При этом частое потребление мяса повышает уровень триметиламин-N-оксида (ТМАО), который провоцирует риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых болезней. Поэтому пациентам с сердечной недостаточностью рекомендуется ограничить потребление мяса до двух-трех раз в неделю.

По инф. rosbalt.ru

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