Ученые доказали, что седина появляется из-за стресса. Почему?

"То, во что мы верили уже давно, теперь впервые доказано наукой: тот, кто пережил сильный стресс, действительно может быстро поседеть", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Когда-нибудь волосы поседеют у каждого: с возрастом организм вырабатывает гораздо меньше пигмента меланина, чем в молодости. Ученые открыли уже много генов, играющих важную роль для нашей шевелюры: ген светлых волос, ген рыжих волос, в 2016 году также был обнаружен ген, один из вариантов которого приводит к преждевременному появлению седых волос. Теперь ученые нашли доказательство тому, что внезапное появление седины может быть вызвано стрессом".

"Команда исследователей под руководством Бина Чжана и Я-Чи Сюй из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы случайно обнаружила, что после экспериментов, в которых грызуны чувствовали боль, черные мыши поседели - не полностью, однако седина была сильно заметна", - передает издание.

"В дальнейших экспериментах исследователи "отключили" симпатическую нервную систему мышей, которая обычно в случае опасности побуждает животных и человека к бегству или борьбе. Таким образом, мыши стали невосприимчивы к стрессу, и их шерсть совсем не поседела. Симпатическая нервная система не перевела организм в тревожное состояние".

"Если же нервная система работает в обычном режиме, ситуация приводит к биохимической реакции, которая теперь была описана впервые: надпочечники производят норадреналин, гормон стресса. Это происходит и в нервных волокнах волосяных луковиц. От этого страдают вырабатывающие пигмент клетки, меланоциты. (...) ".

"Из-за перенапряжения симпатической системы в течение продолжительного времени клетки, вырабатывающие пигмент, умирают. Так как в последующих экспериментах ученые использовали также человеческие меланоциты, вывод очевиден: внезапное и преждевременное появление седины у нас также связано со стрессом", - передает Der Standard.

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Перевод Inopressa.ru

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