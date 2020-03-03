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Ученые доказали, что пост организму только на пользу идет

Клаус Ташвер, Der Standard   
03 Марта 2020 г.
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«Ученые впервые представили доказательства положительного влияния на организм диеты с пониженной калорийностью на клеточном уровне», — сообщает австрийское издание Der Standard.

Ученые доказали, что пост организму только на пользу идет

О соответствующем исследовании сообщила в научном журнале Cell международная команда исследователей под руководством молекулярного биолога Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в Калифорнии.

«Исследователи на девять месяцев на 30% сократили количество корма для 28 крыс, в то время как контрольная группа, состоявшая также из 28 грызунов, продолжала питаться, как раньше. В начале эксперимента подопытным животным было по 18 месяцев. В пересчете на человеческий возраст участникам эксперимента было от 50 до 70 лет», — передает издание.

  • По церковному календарю, в 2020 году начало поста приходится на 2 марта, длится он 7 недель (до Пасхи) и, соответственно, конец постничества наступает 18 апреля. Великий пост не только самый строгий, но и довольно продолжительный, поэтому немощным и больным людям, а также женщинам в период вынашивания ребенка делаются некоторые послабления.
  • Врачи предупреждают, что строгие ограничения в питании не рекомендуются людям с гастритом, панкреатитом, холециститом и другими хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые весной обычно обостряются.
  • Священник Сергий Муравьев, настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских в поселке Стрельна говорит о том, что пост требует от человека серьезного и вдумчивого осмысления своей жизни. Нужно чаще ходить в храм и больше читать духовную литературу, пишет rosbalt.ru.

«Во время исследования ученые изолировали и проанализировали в общей сложности 168 703 клетки, которые были взяты из различных тканей животных — печени, костей и даже мозга. Чтобы измерить уровень активности различных генов, анализ 40 различных типов клеток осуществлялся с помощью технологии изучения последовательности генов в отдельных клетках. Также изучалось и общее устройство различных видов клеток в определенных тканях».

«Результаты оказались однозначными: 57% обусловленных возрастом изменений, проявившихся у крыс на обычной диете, не были обнаружены у крыс, которые соблюдали „пост“. Их клетки оставались более молодыми, в частности с точки зрения воспалений, иммунитета и жирового обмена», — отмечает издание.

В своем исследовании ученые также обнаружили белок, связанный с соблюдением поста и положительно влияющий на активность 23 различных типов клеток. «Впрочем, до того момента, когда благодаря ему появится медицинский препарат, всем, кто хочет замедлить старение, придется продлить свой пост на неопределенное время», — пишет Der Standard.

Перевод Inopressa.ru

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