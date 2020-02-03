Ученые: хронические воспаления могут состарить раньше времени

Длительные воспаления могут стать причиной ускоренного старения организма. К такому выводу пришел профессор Университета Болоньи в Италии Клаудио Франчески вместе с международной командой ученых.

Исследователи изучили биомаркеры иммунной системы, которые позволяют более точно предположить причины смертности, невзирая на календарный возраст, и пришли к выводу, что продолжительные воспалительные процессы в организме провоцируют ускоренное развитие возрастных заболеваний - атеросклероза, болезни Альцгеймера, диабета, рака и сердечно-сосудистых проблем.

А вот еще полезные заголовки на тему здоровья:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ