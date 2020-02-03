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Ученые: хронические воспаления могут состарить раньше времени
По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2020 г.
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Длительные воспаления могут стать причиной ускоренного старения организма. К такому выводу пришел профессор Университета Болоньи в Италии Клаудио Франчески вместе с международной командой ученых.

Ученые: хронические воспаления могут состарить раньше времени

Исследователи изучили биомаркеры иммунной системы, которые позволяют более точно предположить причины смертности, невзирая на календарный возраст, и пришли к выводу, что продолжительные воспалительные процессы в организме провоцируют ускоренное развитие возрастных заболеваний - атеросклероза, болезни Альцгеймера, диабета, рака и сердечно-сосудистых проблем.

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По инф. rosbalt.ru

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