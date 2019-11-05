Учёные: чеснок для поддержания иммунитета — так себе помощник

Названы продукты, оказывающие благотворное действие на иммунитет. По словам диетологов, одним из них является привычная россиянам квашеная капуста, в которой много витамина C.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

При этом пользу чеснока в вопросе успешного противостояния инфекциям врач Сергей Обложко назвал сомнительной, пишет РИА «Новости». «Своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше», — считает он.

Однако «зарядки» организма витамином C будет мало — поэтому специалисты советуют не увлекаться калорийной едой. Полезно скажется на здоровье и отказ от копченостей и переработанных продуктов.

Еще полезные заголовки о правильном питании:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ