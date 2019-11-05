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Учёные: чеснок для поддержания иммунитета — так себе помощник
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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Названы продукты, оказывающие благотворное действие на иммунитет. По словам диетологов, одним из них является привычная россиянам квашеная капуста, в которой много витамина C.

 

Учёные: чеснок для поддержания иммунитета — так себе помощник

При этом пользу чеснока в вопросе успешного противостояния инфекциям врач Сергей Обложко назвал сомнительной, пишет РИА «Новости». «Своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше», — считает он.

Однако «зарядки» организма витамином C будет мало — поэтому специалисты советуют не увлекаться калорийной едой. Полезно скажется на здоровье и отказ от копченостей и переработанных продуктов.

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По инф. rosbalt.ru

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