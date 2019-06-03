Ученые: черника — полезна для сердца!

Регулярное употребление черники благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из университета Восточной Англии, выдержки из статьи приводит Actualnews.org.

Специалисты провели эксперимент с участием 138 человек с избыточным весом. Добровольцы должны были в течение шести месяцев ежедневно съедать порцию ягод черники, высушенной особым способом. По итогам эксперимента ученые зафиксировали улучшение притока крови и повышение гибкости артерий.

Все дело в высоком содержании в ягодах черники антоцианов, которые оказывают положительное воздействие на сердце и другие органы. В целом, регулярное употребление черники может уменьшить риск болезней сердца на 12-15%, резюмировали эксперты.

По инф. rosbalt.ru

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