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Ученые: черника — полезна для сердца!
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
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Регулярное употребление черники благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из университета Восточной Англии, выдержки из статьи приводит Actualnews.org.

Ученые: черника — полезна для сердца!

Специалисты провели эксперимент с участием 138 человек с избыточным весом. Добровольцы должны были в течение шести месяцев ежедневно съедать порцию ягод черники, высушенной особым способом. По итогам эксперимента ученые зафиксировали улучшение притока крови и повышение гибкости артерий.

Все дело в высоком содержании в ягодах черники антоцианов, которые оказывают положительное воздействие на сердце и другие органы. В целом, регулярное употребление черники может уменьшить риск болезней сердца на 12-15%, резюмировали эксперты.

По инф. rosbalt.ru

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