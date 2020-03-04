Ученые бьют тревогу: загрязнение воздуха убивает быстрее, чем ВИЧ

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Глобальное загрязнение воздуха является причиной 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые Химического института общества Макса Планка в Германии.
Грязный воздух приводит к сокращению жизни людей в среднем на три года. По словам экспертов, загрязнение воздуха убивает в 19 раз больше людей, чем малярия, в девять раз больше, чем ВИЧ, и в три раза больше, чем алкоголь. При этом половина этих смертей приходится на ишемическую болезнь сердца и инсульт.
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По мнению ученых, наиболее пострадавшим регионом названа Азия, где средняя продолжительность жизни сократилась на 4,1 года в Китае, на 3,9 года в Индии и на 3,8 года в Пакистане. В то же время среди наиболее неблагоприятных европейских стран в этом плане — Болгария, Венгрия и Румыния.
Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. И хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес:
А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.
Во Франции с конца января резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», сообщает BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением коронавируса Covid-19 сначала в Китае, а затем и во всем мире.
Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.
Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55×40×25 см.
В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. (Пугает, что это уже вторая история за последние несколько дней. Ранее об убийстве одноклассников говорили школьники из Саратова, правда, потом они отказались от своих слов. - прим. МГ.)
Несколько регионов РФ, в том числе Тыва, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье уже в апреле должны быть готовы к тушению лесных пожаров. С таким прогнозом выступил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Эксперты Роскачества проверили качество губной помады на российском рынке. В нескольких образцах помады нашли кадмий и никель, которых не должно быть в сырье для производства декоративной косметики. Отметим, что эти вещества были как в бюджетных, так и в дорогих брендах.
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