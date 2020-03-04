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Ученые бьют тревогу: загрязнение воздуха убивает быстрее, чем ВИЧ

По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2020 г.
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Глобальное загрязнение воздуха является причиной 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые Химического института общества Макса Планка в Германии.

Ученые бьют тревогу: загрязнение воздуха убивает быстрее, чем ВИЧ

Грязный воздух приводит к сокращению жизни людей в среднем на три года. По словам экспертов, загрязнение воздуха убивает в 19 раз больше людей, чем малярия, в девять раз больше, чем ВИЧ, и в три раза больше, чем алкоголь. При этом половина этих смертей приходится на ишемическую болезнь сердца и инсульт.

А вот еще что можно почитать на тему на нашем сайте:

По мнению ученых, наиболее пострадавшим регионом названа Азия, где средняя продолжительность жизни сократилась на 4,1 года в Китае, на 3,9 года в Индии и на 3,8 года в Пакистане. В то же время среди наиболее неблагоприятных европейских стран в этом плане — Болгария, Венгрия и Румыния.

Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. И хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес:

А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

По инф. rosbalt.ru

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