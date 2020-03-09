Ученые: байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Биологи из Иркутского государственного университета вместе с коллегами из Университета Северной Флориды изучили обмен веществ байкальских актинобактерий — крупных микроорганизмов, способных синтезировать биологически активные вещества.
Оказалось, что у актинобактерий отсутствуют гены распространенных для этой группы ферментов, отвечающих за производство антибиотиков. Это значит, что эти микроорганизмы борются с микробами при помощи других белков и, возможно, пока неизвестных науке соединений.
Актинобактерии — класс бактерий больших размеров и сложных форм, обладающих способностью разрушать токсичные соединения, загрязняющие окружающую среду. Они — производители вторичных продуктов обмена веществ, которые не нужны им для роста и развития, но выполняют некоторые иные функции.
Среди таких соединений — стимулирующие различные клеточные процессы факторы роста и феромоны для «химического общения». Человек же использует свойство этих веществ, чтобы подавлять рост патогенных бактерий и грибов, и применяет их в медицине. В этой работе ученые исследовали образование вторичных продуктов обмена веществ у 24 штаммов актинобактерий, выделенных из отложений Байкала. Ученые сравнили его с процессами у морских и пресноводных организмов.
«Предыдущие исследования освещают экологию и закономерности географического распространения актинобактерий из наземных и морских экосистем. Однако представители этого класса из пресноводных отложений по-прежнему недостаточно изучены», — считает руководитель проекта по гранту РНФ Максим Тимофеев, доктор биологических наук, директор НИИ биологии Иркутского государственного университета.
Образцы извлекли со дна озера на глубине 200 метров. Чтобы получить колонии актинобактерий, отложения поместили на питательную среду, которая позволила подавить рост остальных микроорганизмов. Спустя три дня из колоний выделили ДНК и при помощи молекулярных методов определили, есть ли специфичные для актинобактерий гены — так можно убедиться, что выросли необходимые для исследования бактерии. В этом случае и в самом эксперименте цепочки ДНК «размножали», потому что в самой клетке материала для анализа слишком мало, а искусственное копирование молекулы решает проблему.
Исследователи уделили внимание генам, которые связаны с синтезом биологически активных соединений. Они обнаружили, что у выделенных штаммов байкальских актинобактерий отсутствуют гены ФАД-зависимых галогеназ. Эти ферменты используют энергию, заключенную в ФАД, и отвечают за присоединение к различным молекулам галогенов, например, хлора и брома.
В результате получаются такие антибиотики, как тетрациклин, хлорамфеникол и прочие. Больше всего галогеназ у морских микроорганизмов. Тот факт, что их нет у байкальских актинобактерий, свидетельствует об их приспособленности к жизни в воде с низким содержанием солей. Вместе с тем биологическая активность наблюдалась у 75 % выделенных в ходе исследования штаммов актинобактерий. А значит, она проявилась за счет других ферментов.
«Обычные актинобактерии могут включать атомы галогенов в состав химических молекул, которые они синтезируют. Отсутствие данной способности у байкальских актинобактерий является их уникальным отличием, говорящем о длительной эволюции этих видов в условиях ультрапресной среды. Особенности байкальских актинобактерий позволяют говорить об их значительном потенциале для производства неизвестных науке антибиотиков и природных соединений», — говорит Максим Тимофеев.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.
Биологи из Иркутского государственного университета вместе с коллегами из Университета Северной Флориды изучили обмен веществ байкальских актинобактерий — крупных микроорганизмов, способных синтезировать биологически активные вещества.
Археолог-любитель Джейсон Прайс вел поиски с металлоискателем в окрестностях деревни Лизингем в английском графстве Линкольншир и обнаружил уникальную бронзовую брошь в виде фигурки лошади, которая датируется поздним римским периодом.
В Москве погиб известный украинский шахматист, гроссмейстер Станислав Богданович и украинская шахматистка Александра Вернигора. Они отравились закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект и приступы смеха. (Дурачество привело к смерти, а ведь так многие из наших внуков любят развлекаться. Расскажите им об этой истории! - прим. МГ.)
Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.
Совсем недавно поклонники Брэда Питта надеялись, что он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого так и не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать актеру возобновить роман.
Живущий в Колпино школьник выстрелил из ружья в голову одного из своих гостей, которого пригласил по случаю Дня рождения. (Почему у родителей оружие хранится так беспечно?! Ведь если бы оно было, скажем, в сейфе под замком, то драмы бы удалось избежать... прим. МГ.)
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе ребёнка-подкидыша.
В России могут начать наказывать по отдельной уголовной статье вандалов, которые повреждают места захоронений воинов и памятники в местах боевой славы. Такой проект закона внес в Государственную думу глава государства Владимир Путин.
В российской армии служат более 41 тыс. женщин, в том числе 4 тыс. — офицеры, включая 44 полковника. В 2019 году женщины-военнослужащие получили 24 боевые награды. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«(…) Смесь из трех пестицидов (ципродинил, мепанипирим и пириметанил), используемых для борьбы с грибковыми болезнями растений, может способствовать прогрессированию болезни Альцгеймера. Таково заключение международного исследования, координируемого французскими исследователями и опубликованного в феврале в Environmental Health Perspectives, самом престижном научном журнале по вопросам гигиены окружающей среды», — пишет Le Monde.
К Международному женскому дню сервис аудиокниг составил список самых популярных в России женщин-писателей. В него вошли Макс Фрай, Айн Рэнд, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро и Донна Тартт. Среди авторов в категории «Экономика и бизнес» лидирует Ирина Хакамада. А в детской литературе бесспорным лидером стала «Манюня» Наринэ Абгарян.
Наступило 8 марта — праздник, официально называющийся Международный женский день и возникший в знак борьбы женщин за свои права. Со временем в СССР и затем в постсоветских странах он «переродился» в праздник весны и внимания к представительницам женского пола.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.