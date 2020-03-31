Участковым лучше бы жить к работе поближе. Согласны?

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Органы местного самоуправления (МСУ) могут получить право направлять средства на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных полиции в том районе, где они работают. Законопроект об этом 31 марта планирует рассмотреть Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Авторами инициативы вступили председатель палаты Вячеслав Володин, а также главы Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и Комитета по информполитике Александр Хинштейн (оба «Единая Россия»).
«Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей, — отметил Вячеслав Володин. — Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан».
По мнению спикера, принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает. Володин считает, что это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья.
Сейчас, по закону о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел, в случае отсутствия на территории муниципального образования жилого помещения специализированного жилищного фонда МВД России участковому и членам его семьи местные власти предоставляют жилое помещение муниципального жилищного фонда. Однако корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 1 января 2017 года. «Ввиду ограниченности средств федерального бюджета специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован», — отметили авторы.
Они также уточнили, что органы местного самоуправления, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий, продолжают выделять служебные помещения для проживания участковых. По состоянию на 1 июля 2019 года из общей фактической численности участковых уполномоченных полиции в МВД России (44 183 человек) служебным жильем было обеспечено 28 212 сотрудников (63,8%), в том числе в сельской местности, говорится в пояснительной записке.
«При этом главы муниципалитетов в своих обращениях на имя депутатов Госдумы сообщают о выявлении контрольно-надзорными органами в их деятельности нарушений в части нецелевого расходования средств местных бюджетов. Это в свою очередь мешает выделять участковым жилье», — подчеркнули разработчики.
Работа наших участковых очень важная, ответственная и опасная, и часто они реально помогают людям, вот какие случаи были:
Иногда в процессе ремонтных работ бывает нужна штукатурка стен. Этот вид отделки необходим, когда есть цель выровнять стены или создать дополнительный слой поверх стыковочных, тем самым сгладив последние. Штукатурить стены бывает надо для увеличения прочности основания, чтобы создать дополнительный барьер от звука, холода и других нежелательных проявлений. И, конечно, штукатурка стен может преследовать декоративную функцию.
Органы местного самоуправления (МСУ) могут получить право направлять средства на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных полиции в том районе, где они работают. Законопроект об этом 31 марта планирует рассмотреть Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Авторами инициативы вступили председатель палаты Вячеслав Володин, а также главы Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и Комитета по информполитике Александр Хинштейн (оба «Единая Россия»).
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