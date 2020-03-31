Участковым лучше бы жить к работе поближе. Согласны?

Органы местного самоуправления (МСУ) могут получить право направлять средства на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных полиции в том районе, где они работают. Законопроект об этом 31 марта планирует рассмотреть Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Авторами инициативы вступили председатель палаты Вячеслав Володин, а также главы Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и Комитета по информполитике Александр Хинштейн (оба «Единая Россия»).

«Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей, — отметил Вячеслав Володин. — Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан».

По мнению спикера, принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает. Володин считает, что это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья.

Сейчас, по закону о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел, в случае отсутствия на территории муниципального образования жилого помещения специализированного жилищного фонда МВД России участковому и членам его семьи местные власти предоставляют жилое помещение муниципального жилищного фонда. Однако корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 1 января 2017 года. «Ввиду ограниченности средств федерального бюджета специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован», — отметили авторы.

Они также уточнили, что органы местного самоуправления, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий, продолжают выделять служебные помещения для проживания участковых. По состоянию на 1 июля 2019 года из общей фактической численности участковых уполномоченных полиции в МВД России (44 183 человек) служебным жильем было обеспечено 28 212 сотрудников (63,8%), в том числе в сельской местности, говорится в пояснительной записке.

«При этом главы муниципалитетов в своих обращениях на имя депутатов Госдумы сообщают о выявлении контрольно-надзорными органами в их деятельности нарушений в части нецелевого расходования средств местных бюджетов. Это в свою очередь мешает выделять участковым жилье», — подчеркнули разработчики.

Работа наших участковых очень важная, ответственная и опасная , и часто они реально помогают людям, вот какие случаи были:

Но случаются и совершенно противоположные случаи , связанные с нашими участковыми. Вот поэтому и не доверяют люди полиции часто, как и почему это бывает, читаем статью на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты

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