Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара признали невменяемым

Суд Ненецкого автономного округа постановил направить на принудлечение Дениса Поздеева. Он зашел в один из детсадов Нарьян-Мара и зарезал шестилетнего ребенка, позднее объяснив свои действия «заклинаниями в голове». Мы рассказывали об этой жуткой истории, которая потрясла всех...

«Постановлением суда Ненецкого автономного округа Поздеев Д. А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — цитирует издание судебное постановление.

Выездное заседание суда прошло в закрытом режиме. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Поздеев страдает психическим заболеванием и признала его невменяемым.

По версии следствия, днем 31 октября 2019 года Поздеев с ножом пришел в детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник не уточнил цель визита и открыл мужчине дверь. После преступник прошел на второй этаж, где во время тихого часа спали дети. Воспитательница попыталась остановить Поздеева, но он оттолкнул ее и несколько раз ударил ножом в шею шестилетнего ребенка. Его задержал охранник и рабочий детского сада.

Поздеев рассказал правоохранителям про голоса у себя в голове. Также он «говорил про сатану и жертвоприношение».

По данным Telegram-канала Mash, преступник с 2016 года лечился у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара. Мать Поздеева рассказала, что ее сын выпивал «не каждый день», а только «иногда» с друзьями. Отец убитого мальчика сообщил, что не знает Поздеева.

Также уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели на охранника. Он свою вину частично признал и объяснил, что принял Поздеева за одного из родителей. По данным СК, охранник проработал в ЧОП не более двух месяцев. Его заключили под стражу.

После убийства мальчика в детском саду уволилась руководитель департамента образования, культуры и спорта НАО Лина Гущина.

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