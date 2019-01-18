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Убийцы фигуриста Дениса Тена покаялись. Осуждены на 18 лет
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2019 г.
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Суд в Казахстане назначил по 18 лет лишения свободы Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову, признанным виновными в резонансном убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает Tengrinews.

Третья подсудимая — Жанар Толыбаева, которую обвиняли в недонесении о преступлении, — приговорена к четырем годам тюрьмы, как и просил прокурор. Для Кудайбергенова и Киясова сторона обвинения требовала по 20 лет заключения.

Накануне обвиняемые выступили с последним словом, отмечает Sputnik Казахстан, попросив прощения у родителей погибшего спортсмена.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен был убит 19 июля 2018 года в Алма-Ате, когда пытался помешать Кудайбергенову и Киясову украсть зеркала с его машины. Жанар Толыбаева в это время стояла в семи метрах от автомобиля и следила, чтобы ее сообщников не застали на месте преступления. Во время конфликта Киясов дважды ударил спортсмена ножом в бедренную артерию. Фигуриста в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

По инф. rosbalt.ru

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