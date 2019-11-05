Убийце ребенка в Нарьян-Маре предъявлено обвинение, а людям — видео его «визита» в детсад

Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в детсаду Нарьян-Мара, где видно, как Денис Поздеев вошел в здание дошкольного учреждения. Напомним, мы писали об этой жуткой истории, произошедшей на днях!..

Как сообщили в СК РФ, 36-летнему неработающему предъявлено обвинение в убийстве ребенка. На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина признался, что за день до случившегося употреблял алкоголь. Ему назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

Позднеев не был судим, но ранее находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Жил один. По месту жительства характеризуется посредственно: был молчалив и скрытен.

По версии следствия, 31 октября он позвонил в домофон у входа в детский сад «Сказка» и охранник, не выходя из комнаты охраны, открыл ему дверь. Поздеев поднялся на второй этаж и прошел в комнату, где шел «тихий час». Воспитательница попыталась преградить ему путь в спальню, но Поздеев оттолкнул женщину и подошел к одной из кроватей.

Вторая воспитательница побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, а завхоз нажала «тревожную кнопку». Но было поздно: мужчина ударил шестилетнего ребенка ножом в шею. Преступника до приезда полиции удерживали охранник и сотрудники.

Охраннику ООО ОП «Святогоръ» предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг детям. Охранник свою вину признал частично.

Оба обвиняемых арестованы.

Расследуется также уголовное дело о халатности работников детсада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ