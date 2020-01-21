Убийца аспирантки Соколов рассказывает, как счастливы они были... Вы способны поверить?

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве, рассказал об отношениях со своей жертвой Анастасией Ещенко. Как пишет «Комсомольская правда», по словам историка, они были счастливы, пока не стали жить вместе. Напомним, экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки, с которой они вместе жили. В начале ноября историка выловили из реки Мойки. При себе у него был рюкзак с отрубленными женскими руками, а в квартире обнаружились другие части тела девушки. Соколов в убийстве сознался.

Экс-преподаватель в 2014 году читал в СПбГУ лекции по истории, где и встретил будущую возлюбленную. «Осенью 2014 года я стал замечать на лекциях прекрасную девушку. Она смотрела на меня таким взглядом, что не понять его было невозможно. Этой девушкой была студентка 3 курса нашего факультета Анастасия Ещенко», — рассказал Соколов.

Со временем они начали общаться, при этом сам историк якобы «никоим образом не намекал ни на малейшие интимные темы». Однако отношения в итоге переросли в любовь, причем взаимную, добавил собеседник.

Через несколько месяцев Ещенко заговорила про свадьбу. «Я говорил, что, конечно, буду счастлив, но отдает ли она отчет в том, что у нас очень большая разница в возрасте (39 лет). И если сейчас я здоров и полон сил, неизвестно, как я буду выглядеть через 15-20 лет. Она отвечала на это, что будет любить меня вечно, никогда не бросит и не предаст», — поделился Соколов.

Попутно Ещенко помогала историку с публичными лекциями, а после поступления в магистратуру изменила научные интересы: с истории России на наполеонику, в которой специализировался возлюбленный. «Нам казалось, что все, что происходит с нами — это какая-то удивительная сказка, что прекраснее этого ничего не может быть», — отметил Соколов.

Историк привел любопытный факт. Оказывается, Ещенко не нравилось, как ее назвали родители. «Я, не колеблясь, предложил ей имя Изабель. Это имя я в свое время дал своей младшей дочери, оно мне очень нравилось и понравилось Насте», — рассказал собеседник.

В то время историк состоял в браке, однако жена ушла от него в начале 2018 года. В итоге Соколов и Ещенко запланировали свадьбу на октябрь следующего года, однако из-за финансовых трудностей перенесли торжество на апрель 2020.

«Раньше, казалось бы, все в наших отношениях было идиллией, которую можно найти разве что в романах. Так практически и было до того момента, когда мы начали жить вместе», — отметил Соколов.

Обвиняемый в любом случае раскаивается, что на первом судебном заседании назвал Ещенко злобным существом из сказки.

Соколов упомянул и предыдущие скандально известные отношения. Некая Екатерина обвинила историка в пытках, вместе с тем сам он это отрицает. Идиллическим Соколов знакомство с девушкой не назвал. «Однажды она настолько завралась, что стало все очевидно даже для полного идиота. Когда она приехала ко мне от любовника, случился ужас — грандиозный скандал. Возможно, я ей дал пару пощечин», — вспомнил Соколов.

Историк пристыдил бывшую возлюбленную за ложь о пытках и назвал отношения безвкусным романом.

Сейчас историк находится в Москве, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу и пишет автобиографический роман. По словам адвоката Александра Почуева, результаты обследования станут известны в конце января. Защитник неоднократно высказывался, что считает возможной версию о психическом нездоровье Соколова.

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