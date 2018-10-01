Убийство, конечно, не метод... Ну а вы как справляетесь с шумной музыкой во дворе?

В Волжском под Волгоградом произошло убийство из-за игравшей среди ночи громкой музыки.

По даным полиции, 30 сентября около 04:20 32-летний волжанин во дворе дома по проспекту Ленина в ходе возникшего конфликта произвел выстрелы из травматического пистолета в 31-летнего местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался, а убийца скрылся на автомашине. Он был задержан спустя несколько часов дома у родственников в Волгограде.

«Блокнот Волжского» уточняет, что причиной конфликта стал шум. Потерпевший слушал музыку в своем автомобиле во дворе дома. Очевидцы сообщили, что супруга подозреваемого спровоцировала мужа на убийство, заявив ему, что музыка играет слишком громко и мешает ей спать.

На снятом очевидцами видео видно, что мужчина отправился разбираться с «меломаном» под активные подстрекательства жены в компании своего приятеля. Он подошел вплотную к жертве и без предупреждения произвел два выстрела. Пострадавший упал. В руках у приятеля убийцы, как утверждают очевидцы, была арматура.

По инф. rosbalt.ru

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