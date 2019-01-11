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У столичного пенсионера обнаружен "маузер" во вполне боевом состоянии
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2019 г.
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mauser

На севере Москвы полицейские задержали пенсионера по подозрению в незаконном хранении оружия.

mauser 47

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе УВД по САО, в квартире в доме, расположенном на Клязьминской улице, у москвича обнаружили пистолет «Маузер», магазин и стволик к пистолету. Эксперты признали оружие годным к стрельбе.

За незаконное хранение огнестрельного оружия на пенсионера завели уголовное дело по статье 222 УК РФ, добавили в полиции.

По инф. rosbalt.ru

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