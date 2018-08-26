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У Софии Ротару подскочило давление на концерте в Уфе. Все обошлось

По инф. rosbalt.ru   
26 Августа 2018 г.
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Не успел портал Мои года опубликовать заметку о удачной карьере внуков певицы Софии Ротару, как в ряде СМИ появилась информация о том, что певица упала в обморок на корпоративе в Уфе из-за резкого скачка давления.

Отмечается, что долгое время к артистке не могла вернуться память, однако сейчас ее состояние не вызывает опасений.

София Ротару почувствовала недомогание на корпоративе в Уфе

Концертный директор Ротару Сергей Лавров подтвердил информацию об инциденте, но отметил, что госпитализация певице не понадобилась. Давление у нее подскочило из-за жары, помощь оказали на месте. По его словам, сейчас Ротару находится на борту самолета и летит в Москву.

«По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить», — заявил Лавров агентству ТАСС, отметив, что сейчас в артисткой все в порядке.

Очевидцы добавляют, что на корпоративе Ротару успела допеть все свои хиты, однако сразу после почувствовала недомогание и сильное головокружение.

По инф. rosbalt.ru

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