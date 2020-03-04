У Сергея Есенина появилась страница в Instagram

Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram . А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.

— Есенин мне очень нравится. На мой взгляд, он один из лучших поэтов Серебряного века, — объяснила педагог свой выбор.

По словам Алии, аккаунт любимого автора она завела просто так. Но оказалось, что ученики на такой креативный подход прекрасно отреагировали и попросили продолжения. А главное, стали читать произведения мастера. Так Сергей Есенин начал регулярно «публиковать» стильные фото и сопровождать их строчками из своих стихов.

Сами фото Исалимова обрабатывает в фоторедакторе: за основу берет снимки известных футболистов, минут по двадцать тратит на работу над каждым изображением.

Результат впечатляет: поэт, живи он в наше время, вполне мог бы выглядеть именно так — носить дизайнерскую одежду, позировать в стильных интерьерах. И покупать кофе на вынос.

Такой учительский подход очень даже актуален для поколения наших внуков. Они проводят довольно много времени в соцсетях, и если там будут время от времени мелькать посты классиков, то они невольно будут обращать на них внимание, и, того и гляди, заинтересуются ими. Пожалуй, эту идею могли бы взять на вооружение и учителя литературы в других регионах страны. В борьбе за начитанность и культурный кругозор наших внуков все средства хороши!

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