У Сергея Есенина появилась страница в Instagram

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.
— Есенин мне очень нравится. На мой взгляд, он один из лучших поэтов Серебряного века, — объяснила педагог свой выбор.
По словам Алии, аккаунт любимого автора она завела просто так. Но оказалось, что ученики на такой креативный подход прекрасно отреагировали и попросили продолжения. А главное, стали читать произведения мастера. Так Сергей Есенин начал регулярно «публиковать» стильные фото и сопровождать их строчками из своих стихов.
Сами фото Исалимова обрабатывает в фоторедакторе: за основу берет снимки известных футболистов, минут по двадцать тратит на работу над каждым изображением.
Результат впечатляет: поэт, живи он в наше время, вполне мог бы выглядеть именно так — носить дизайнерскую одежду, позировать в стильных интерьерах. И покупать кофе на вынос.
Такой учительский подход очень даже актуален для поколения наших внуков. Они проводят довольно много времени в соцсетях, и если там будут время от времени мелькать посты классиков, то они невольно будут обращать на них внимание, и, того и гляди, заинтересуются ими. Пожалуй, эту идею могли бы взять на вооружение и учителя литературы в других регионах страны. В борьбе за начитанность и культурный кругозор наших внуков все средства хороши!
Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.
Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55×40×25 см.
В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. (Пугает, что это уже вторая история за последние несколько дней. Ранее об убийстве одноклассников говорили школьники из Саратова, правда, потом они отказались от своих слов. - прим. МГ.)
Несколько регионов РФ, в том числе Тыва, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье уже в апреле должны быть готовы к тушению лесных пожаров. С таким прогнозом выступил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Эксперты Роскачества проверили качество губной помады на российском рынке. В нескольких образцах помады нашли кадмий и никель, которых не должно быть в сырье для производства декоративной косметики. Отметим, что эти вещества были как в бюджетных, так и в дорогих брендах.
Полковнику МВД Светлане Алешиной, которая отвечала за пенсионные выплаты, вменяют коррупционные деяния. По имеющимся данным, ее обвиняют в получении значительной взятки, которая исчисляется несколькими миллионами. Подобная информация была обнародована 28 февраля 2020 года.
Беременность – самый важный период для многих наших дочек и внучек. И выглядеть во время вынашивания и ожидания своего малыша многие дамы в интересном положении хотели бы на все 100%. Во многом в этом им поможет одежда для беременных, в которой обычно учтены все особенности фигуры женщины в этот период.
Из московской школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу и забыла ее выключить Из-за этого более 20 учеников получили ожоги роговицы. (Понятно, что учительница хотела сделать, как лучше - убрать микробы в классе, чтобы дети не заболели, а в итоге вот как оно вышло... прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.