ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата
2020-02-04-17-20-44
Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...

У Сергея Есенина появилась страница в Instagram
По инф. Российской газеты   
04 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.

У Сергея Есенина появилась страница в Instagram

— Есенин мне очень нравится. На мой взгляд, он один из лучших поэтов Серебряного века, — объяснила педагог свой выбор.

По словам Алии, аккаунт любимого автора она завела просто так. Но оказалось, что ученики на такой креативный подход прекрасно отреагировали и попросили продолжения. А главное, стали читать произведения мастера. Так Сергей Есенин начал регулярно «публиковать» стильные фото и сопровождать их строчками из своих стихов.

Сами фото Исалимова обрабатывает в фоторедакторе: за основу берет снимки известных футболистов, минут по двадцать тратит на работу над каждым изображением.

Результат впечатляет: поэт, живи он в наше время, вполне мог бы выглядеть именно так — носить дизайнерскую одежду, позировать в стильных интерьерах. И покупать кофе на вынос.

Такой учительский подход очень даже актуален для поколения наших внуков. Они проводят довольно много времени в соцсетях, и если там будут время от времени мелькать посты классиков, то они невольно будут обращать на них внимание, и, того и гляди, заинтересуются ими. Пожалуй, эту идею могли бы взять на вооружение и учителя литературы в других регионах страны. В борьбе за начитанность и культурный кругозор наших внуков все средства хороши!

Другие новости из школьного образования:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 