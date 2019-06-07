Шаги прогресса: годность продуктов проверит электроника. Доверимся?

"Почти треть производимых в мире продуктов питания оказывается в мусорном баке. Так, в Германии каждый человек выбрасывает в среднем 55 кг фруктов, овощей, хлеба и мяса в год. Теперь ученые разработали датчик, который поможет в борьбе с нецелесообразным выбрасыванием продуктов", — сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Чтобы вырастить килограмм яблок, необходимо 820 литров воды, что сопровождается выделением 550 гр CO2. При производстве мяса показатели еще выше, сообщает министерство сельского хозяйства ФРГ. Так, на килограмм говядины приходится 15,4 тыс. литров воды и более 13 кг CO2. При этом почти половина выбрасываемых продуктов питания еще пригодна для употребления в пищу, — подчеркивает журналистка Юлия Мерлот. — В мусорном баке они оказываются лишь потому, что истек их минимальный срок хранения".

"Новый прибор состоит из кусочка бумаги и нанесенных на него мельчайших угольных электродов. Фират Гюдер из Имперского колледжа Лондона и его коллеги использовали в качестве основы для своего изобретения способность бумаги впитывать влагу. "Хотя бумага по ощущениям кажется сухой и выглядит таковой, она всегда влажная", — пишут исследователи в научном журнале ACS Sensors. При относительной влажности воздуха в 50%, вода составляет около 5% веса бумаги".

"Проверив электропроводимость слоя воды в бумаге, можно понять, какие вещества в ней растворены. Например, если в окружающей среде присутствует водорастворимый газ, бумага проводит электричество лучше, чем без него. К водорастворимым газам относятся среди прочих аммониак и триметиламин, образующиеся в испорченном мясе или рыбе", — говорится в статье.

Результат такой проверки можно получить через приложение. Для этого ученые снабдили свое устройство датчиками радиочастотной связи ближнего действия (NFC), которые также устанавливаются на картах для бесконтактной оплаты. Эта технология позволяет считывать информацию с помощью электромагнитной индукции, поясняет издание.

По словам ученых, при тестировании датчика в лаборатории его результаты оказались более точными, чем показания техники, использовавшейся ранее. К тому же новая система отличается выгодной стоимостью — всего несколько центов за штуку.

Исследователи также работают над упаковочным материалом, меняющим цвет в зависимости от состояния продукта. Однако в коммерческих целях он пока не использовался, в том числе в связи с высокой стоимостью. Разработанный датчик, в свою очередь, подходит для коммерческого использования и массового производства. Ученые надеются, что производители продуктов питания и супермаркеты введут использование датчика в ближайшие три года, передает Der Spiegel.

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Датчики, которые позволят определять, можно ли ещё употреблять продукт, если у него истёк срок годности, — изобретение полезное, как ни крути. В самом деле, сколько продуктов можно сэкономить, если перестать их бездумно выбрасывать. И хотя такое изобретение учёных кому-то, может, и покажется странным, не сомневайтесь. Наука и технологии идут вперёд семимильными шагами, поэтому и открытия нас ждут самого разного характера. Так, учёные недавно заявили о том, что соки не так уж и полезны, как кажутся, употребление мяса повышает уровень холестерина в крови, а быстрая ходьба увеличивает продолжительность жизни.

Ещё почитать о научных открытиях можно по ссылке.

Перевод Inopressa.ru

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