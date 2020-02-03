У петербурженки из квартиры украли... кота

Трое молодых людей в возрасте от 18 до 21 года задержаны в Петербурге за ограбление квартиры в Приморском районе. Преступники унесли с собой плазменный телевизор, две игровые приставки и даже... кота породы Мейнкун. (Дело в том, что эти коты дорого стоят, вот и прихватили негодяи с собой животное. - прим. МГ.)

Как сообщает СК РФ по региону, рано утром 1 февраля грабители проникли в квартиру дома 18/1 по улице Авиаконструкторов и похитили имущество на 62 тыс. рублей.

Об ограблении в полицию сообщила студентка, которая утром возвращалась домой из гостей и увидела мужчин, выбегающих из соседней квартиры.

Отмечается также, что сосед девушки, у которого она гостила, пошел вынести мусор и застал грабителей врасплох. На лестничной площадке они нанесли ему несколько ударов по голове и телу, после чего скрылись.

Грабителей задержали в тот же день в 17:30, все похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Сводка происшествий на нашем сайте - по одной ссылке.

Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти - по другой.

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По инф. rosbalt.ru

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