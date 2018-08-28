У Нины Руслановой все хорошо: из больницы выписалась!

Актриса театра и кино Нина Русланова покинула московскую клинику. По словам дочери артистки Олеси Рудаковой, мать чувствует себя хорошо.

«Нина Ивановна выписана из больницы, чувствует себя хорошо», — сказала Рудакова агентству «Москва», отметив, что семья пока не планирует повторно обращаться за помощью к врачам.

Ранее сообщалось, что Русланова находится в одной из столичных клиник на обследовании после операции на сердце.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино, наиболее известна зрителям по ролям в фильмах «Афоня», «Зимняя вишня» и «Возвращение Будулая».

По инф. rosbalt.ru

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