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У мусульман начинается священный месяц Рамадан
По инф. rosbalt.ru   
05 Мая 2019 г.
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Приверженцы ислама с заходом солнца начнут отмечать священный месяц Рамадан. Это период строгого поста и молитвы.

Приверженцы ислама с заходом солнца начнут отмечать священный месяц Рамадан. Это период строгого поста и молитвы.

В Рамадан совершаются пять ежедневных молитв (намаз), пост ураза, молитва «Таравих», искренняя мольба-дуа, вечерний ифтар, предрассветный прием пищи (сухур) и пожертвования в пользу бедных.

Поститься в священный месяц не обязаны беременные и кормящие женщины, дети, больные и пожилые люди, путники.

По окончании Рамадана (в этом году 5 июня) мусульмане празднуют Ид аль-Фитр (в России и странах СНГ Ураза-байрам).

По инф. rosbalt.ru

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