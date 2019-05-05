У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Приверженцы ислама с заходом солнца начнут отмечать священный месяц Рамадан. Это период строгого поста и молитвы.

В Рамадан совершаются пять ежедневных молитв (намаз), пост ураза, молитва «Таравих», искренняя мольба-дуа, вечерний ифтар, предрассветный прием пищи (сухур) и пожертвования в пользу бедных.

Поститься в священный месяц не обязаны беременные и кормящие женщины, дети, больные и пожилые люди, путники.

По окончании Рамадана (в этом году 5 июня) мусульмане празднуют Ид аль-Фитр (в России и странах СНГ Ураза-байрам).

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ