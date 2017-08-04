У муниципалитетов достаточно рычагов для решения проблем с благоустройством

Уровень комфорта в сибирских городах низкий, хотя многие проблемы можно решить и без дополнительных финансовых затрат. По мнению полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, основная причина неудобств - низкий уровень контроля со стороны властей, пишет "Российская газета".

Благоустройство дворовых территорий на совести органов самоуправления

- В Сибирском округе реализуется два приоритетных проекта - "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги". Регионы получат значительные субсидии на благоустройство общественных пространств, дворов, автомобильных магистралей. Но и ответственность органов самоуправления за выполнение работ должна быть на высоком уровне. Сейчас муниципальный контроль организован слабо, нигде не исполняются установленные требования и ГОСТы, не разработаны паспорта посадок зеленых насаждений, не учитываются интересы маломобильных граждан, - сказал Сергей Меняйло на совещании по вопросам благоустройства городов Сибири.

По мнению полпреда, руководители регионов и муниципалитетов имеют необходимые полномочия и административные рычаги для исправления ситуации. В последнее время существенно улучшилась нормативно-правовая база, позволяющая привести городские территории в порядок, сохранить объекты историко-культурного наследия и памятники архитектуры. Кроме того, высшие учебные заведения строительного профиля в Сибири обладают достаточным научным потенциалом.

- К работе по благоустройству, возведению спортивных и детских площадок готовы подключиться инвесторы, девелоперы, но нет правил, механизмов для заключения концессионных соглашений, - сказала Наталья Багрова, ректор Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств. - Ведь работа по благоустройству территорий должна быть системной и упорной, мало что-то создать, надо еще эксплуатировать и содержать.

Сергей Меняйло обратил особое внимание на размещение нестационарных торговых объектов и рекламной продукции на улицах городов, фасадах зданий - без надлежащего разрешения и соблюдения технических требований. Конструкции "вылезают" за красную линию (на тротуар), мешают пешеходам и автомобилистам и портят внешний вид городов.

- Такие рекламные билборды можно встретить на въездах в Новосибирск, Томск, Омск. Порой изготовленные кустарным способом, они угрожают жизни и имуществу граждан. Органам местного самоуправления следует совместно с правоохранительными органами привести эту сферу в соответствие с законодательством, - считает полномочный представитель.

В свою очередь мэр Иркутска, вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Дмитрий Бердников отметил, что в Иркутске много зданий, находящихся в федеральной и областной собственности, и это затрудняет работу по приведению в порядок фасадов.

Еще одна проблема связана с тем, что территории возле офисов, бизнес-центров, других организаций не закреплены за конкретным арендатором и собственником помещений. В результате мусор не убран или складируется где попало.

Во многих сибирских городах значительную долю территории занимает частный жилой сектор, к которому также нужно предъявлять соответствующие требования. В обязанности домовладельцев входит регулярный вывоз мусора, уход за газонами, посадка цветов вдоль внутриквартальных дорог.

- По возможности необходимо организовать строительство красивых единообразных заборов, как это делают в Алтайском крае, - сказал Сергей Меняйло.

Кстати

В 2017 году в Новосибирске на благоустройство дворовых территорий будет направлено 450 миллионов рублей, из них 250 миллионов - федеральные средства. Запланированные объемы работ в четыре раза превысят показатели 2016 года. По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году запланировано благоустройство 126 дворовых территорий, на которых расположено 184 много-квартирных дома. По программе наказов избирателей отремонтируют еще 166 дворовых территорий. Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября.

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