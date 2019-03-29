У московской старушки отобрали сумочку с двумя миллионами

В центре Москвы ограбили 80-летнюю пенсионерку.

Инцидент произошел у дома № 68 на Проспекте Мира, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленник предложил пенсионерке помочь перевести деньги из банка и на своей машине отвез ее по нескольким адресам в столице. В пути он ударил женщину по голове и отобрал у нее сумку, в которой лежало 2 млн 150 тыс. рублей. После этого преступник высадил пенсионерку на автобусной остановке и скрылся.

По факту произошедшего в полиции уже завели уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.

По инф. rosbalt.ru

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