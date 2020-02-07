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У лженаследника губа не дура, хотел присвоить целых полмиллиарда

Владимир Сахмеев, sobesednik.ru   
07 Февраля 2020 г.
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Петербургская полиция задержала в офисе банка двух мужчин, которые планировали снять со счета умершего богатого человека 580 миллионов рублей, пишет ТАСС.

У лженаследника губа не дура, хотел присвоить целых полмиллиарда

Один из посетителей представился наследником, принес в банк свидетельство о смерти и показал документ, которому полагается наследство в размере более полумиллиарда. Сотрудники усомнились в подлинности документов и вызвали полицию.

Выяснилось, что к преступной схеме помимо двух визитеров причастен сотрудник службы безопасности банка. Еще один подозреваемый находится в розыске. Лженаследнику предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Известно, что он является директором нескольких фирм в Москве.

Тема наследства и наследников всплывает в нашей жизни часто. Иногда получается, так сказать, развести добро по рукам тихо и мирно, стороны в итоге остаются довольны и не конфликтуя живут дальше. В других ситуациях наследство разводит получателей буквально по разным сторонам баррикад. За него спорят, судятся, а в иных случаях готовы даже убить. Есть, как в данной истории, люди, желающие нагреть на чужом руки – мошенников не отменишь. Но хорошо, наверное, что в принципе имеется что делить. Значит, некоторые из нас точно стали жить лучше. Но при любой дележке стоит думать не только о предстоящем материальном прибавлении, но и не забывать о совести и порядочности и всегда стараться оставаться человеком. Это ведь самое ценное на самом-то деле.

Sobesednik.ru

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