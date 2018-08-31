У Кобзона была четвертая стадия онкологии

Причиной смерти Иосифа Кобзона стало развитие ракового заболевания. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава, где лечился артист, Михаил Давыдов.

«У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», — отметил он.

По его словам, в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

Артиста похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве. Ему было 80 лет.

Церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в концертном зале им. Чайковского, а не в Колонном зале Дома Союзов в Москве, как сообщалось ранее. «Прощание с Иосифом Давыдовичем пройдет 2 сентября в Зале им. Чайковского», — сказали в пресс-службе. Время прощания объявят позднее.

Артисты, общественные и государственные деятели делятся словами скорби по ушедшему замечательному певцу.

По инф. rosbalt.ru

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