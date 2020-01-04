У депутата и «единоросса» неприятности: чужих собак застрелил!

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области Вячеслава Ягдарова по статьям о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщается на сайте СК РФ по Кировской области.

29 декабря депутат «из хулиганских побуждений и без значительного повода» застрелил из ружья двух собак, принадлежащих жителю Зуевского района области.

«Неприкасаемых людей не существует. Законы одинаковы для всех, и все обязаны их исполнять. Кроме того, членство в Партии и статус депутата областного Заксобрания, безусловно, накладывают дополнительную ответственность. У нас нет, и никогда не будет ситуаций, что кто-то кого-то прикрывает», – сказал руководитель кировского отделения «Единой России» Игорь Васильев.

По словам его словам, «Единая Россия» поддерживает объективное расследование случившегося и приостановила членство Ягдарова в партии «до соответствующего решения суда или правоохранительных органов».

Как к этому относиться? Да конечно же, надо поприветствовать позицию кировских "единороссов" - у этой партии дурная репутация (хотя бы из-за поддержки пенсионной реформы!), но в данном случае они молодцы, что не стали ни замалчивать грех своего товарища по партии, ни покрывать его. Это достойно уважения! Потому что всем нам надоели бесконечные экивоки вокруг барственных замашек всяческих чиновников и депутатов, чувствующих свою "неприкасаемость". А во-вторых, наконец-то в обществе меняется отношение к животным - их права на жизнь и гуманное отношение начинает защищать и закон, и общественное мнение!

По инф. rosbalt.ru

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