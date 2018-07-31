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У дедушки украли дамасскую сталь
По инф. rosbalt.ru   
31 Июля 2018 г.
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У пенсионера в Петербурге украли деньги, оружие и драгоценности.

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Инцидент произошел на улице Стахановцев. 62-летний пенсионер обнаружил, что сейф, вмонтированный в стену, вырван. Из него пропали 564 тыс. рублей и драгоценности (золотая брошь на камне с черным агатом в виде звезд из бриллиантов, браслет из золота, николаевский червонец, три обручальных кольца, гарнитур из жемчуга на золоте), карабин, 70 патронов к нему и нож из дамасской стали.

Общий размер ущерба оценивается в 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По инф. rosbalt.ru

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